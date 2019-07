Mihajlovic, il messaggio di Totti: “Lotterò ed esulterò con te perché sarà una vittoria” – FOTO

“Ho la leucemia” è stato l’annuncio shock di Mihajlovic oggi in conferenza stampa. Al suo fianco c’era Walter Sabatini che lo ha confermato alla guida del Bologna nonostante le indiscrezioni che avevano allontano il serbo dalla panchina rossoblu. Tantissimi i messaggi arrivati all’ex , tra le tante, di Roma e Lazio. Non poteva di certo mancare quello dell’amico Francesco Totti che ha voluto usare i social per stargli vicino. “Lotterò ed esulterò con te, perché sarà una vittoria. Forza Sinisa”, scrive sul proprio profilo Twitter. Tutto accompagnato con una foto che li ritrae in una delle tante sfide avute negli ultimi anni.