Mihajlovic e il siparietto a “I soliti ignoti”: “Tifi Roma? Nessuno è perfetto”

Il tecnico del Bologna ha partecipato come concorrente vip al programma e ha stuzzicato sulla fede calcistica uno dei protagonisti

Mihajlovic riesce sempre a far parlare di sé. Il tecnico del Bologna, eccezionalmente concorrente vip nel programma "I Soliti Ignoti", popolare gioco a premi in onda sulle reti Rai, è stato protagonista di un curioso siparietto con uno dei figuranti dello show. L'ignoto, incalzato dal conduttore ha confessato di essere un tifoso giallorosso e Sinisa ha risposto per le rime: "Nessuno è perfetto dai...". Una battuta simpatica che non sarà certamente sfuggita alle orecchie di tanti supporter della Roma, visti anche i tanti anni da calciatore trascorsi con la maglia dei rivali della Lazio. Mihajlovic non è poi riuscito a vincere, chiudendo con due errori la sua esperienza nel programma.