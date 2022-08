Mihajlovic: “C’è tempo per gli ultimi acquisti, vogliamo essere competitivi”

Un obiettivo del Bologna in attacco resta sempre il giocatore uzbeko e le ultime parole del tecnico fanno ben sperare

La situazione Shomurodov resta in standby, ma Roma e Bologna hanno intensificato i loro rapporti nelle ultime settimane. Le dichiarazioni di Mihajlovic, in conferenza stampa, a 11 giorni dalla fine del calciomercato fanno ben sperare: "C'è ancora il tempo di prendere giocatori migliori di quelli che abbiamo per essere più competitivi. Anche altre squadre possono ancora cambiare volto, negli ultimi giorni può succedere di tutto".