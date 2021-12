Mihajlovic: “Contento di incontrare Mourinho, speriamo non vinca il migliore”

"Il nostro obiettivo è quello di stare nella parte sinistra della classifica"

Mourinho subito dopo il Torino ha detto che non vedeva l’ora di incontrarla… Lo stesso vale per me. Sono cose belle della vita e del calcio, anche io quando è stato fatto il sorteggio ho controllato subito quando avremmo giocato con la Roma per sapere quando avrei visto José. Sono contento di rincontrarlo e spero che non vinca il migliore.