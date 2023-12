Migliorati (ds Roma Women): “I Friedkin credono molto nel calcio femminile”

Il direttore sportivo della squadra femminile ha sottolineato il grande sostegno da parte della proprietà: "Lavoriamo con la massima serenità condividendo tutto con il direttore Pinto e siamo molto contenti"

La Roma Femminile è ormai una realtà consolidata non solo a livello nazionale, ma anche Europeo. Le ragazze di mister Spugna stanno riscuotendo tanto successo e anche il direttore sportivo della squadra giallorossa, Gianmarco Migliorati, ne ha lodato la crescita. Ai microfoni di TvPlay al Gran Galà del calcio femminile organizzato da Adicosp, ha dichiarato: “Movimento in continua crescita, che forse rappresenta l’essenza vera dello sport e del calcio, sono veramente apprezzabili le ragazze dal punto di vista del coinvolgimento e dei sacrifici, di quello che hanno vissuto per conquistarsi quello che meritano. Tecnicamente il livello è salito negli ultimi 2-3 anni, ci sono cose importanti dal punto di vista tecnico e dei principi di gioco, del valore delle calciatrici. Certe partite sono di buon livello, anche in Italia ci sono partite coinvolgenti e spettacolari, anche perché loro danno tutto in campo, ci sono continui capovolgimenti”.

Gran merito anche dei Friedkin: “Dobbiamo ringraziare la proprietà ogni singolo momento, la società crede molto nel calcio femminile. Noi siamo i più giovani, per cui la crescita del movimento è merito soprattutto di altri club importanti che hanno fatto benissimo prima di noi come la Juve. Noi siamo contenti dell’ultimo periodo, sia di quanto fatto in Italia che in Europa. Non è semplice confermarsi a questo livello, rispetto ai top club europei c’è ancora un gap, di investimenti, di tv e altro. Siamo sulla buona strada, ma è molto lunga e complicata".

I Friedkin danno tutto. Noi lavoriamo nella massima serenità, lavoriamo con la proprietà condividendo tutto col direttore Pinto, con Bavagnoli, ci consentono nel quotidiano di gestire qualsiasi cosa, con serenità, con lo staff tecnico di cui siamo molto contenti. Per me è l’essenza, tutto questo avviene perché c’è una proprietà che ha una filosofia che crede in un movimento in forte espansione. Dobbiamo ringraziarli tutti i giorni, senza di loro tutto questo sarebbe stato impossibile”.

