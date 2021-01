Migliorano le condizioni di De Sanctis: il dirigente presto a Trigoria

Buone notizie per Morgan De Sanctis. Le condizioni del direttore sportivo della Roma, rimasto coinvolto in un incidente d’auto sabato sera e ricoverato al Policlinico Gemelli, sono in miglioramento e, come riporta Chiara Zucchelli su “Gazzetta.it“, l’ex portiere sarà presto dimesso. Il dirigente giallorosso, a cui è stata asportata la milza, si era inizialmente recato a Villa Stuart e solo in un secondo momento è stato trasportato nell’ospedale in cui adesso è ricoverato. Da sottolineare un’altra buona notizia: le persone coinvolte nell’incidente, a bordo dell’altra autovettura, sono illese.