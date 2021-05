Mezza Lazio out col Sassuolo, Inzaghi: “Ma onoreremo il campionato”

Il tecnico biancoceleste non potrà contare su almeno 5 titolari, da Immobile a Milinkovic-Savic

Un ultimo sforzo per la Roma, che per la qualificazione in Conference League dovrà vincere a La Spezia per non fare calcoli. Solo in caso di pareggio o di sconfitta, infatti, i giallorossi dovranno guardare al match tra Sassuolo e Lazio. I neroverdi hanno bisogno di una goleada per sperare, contro i biancocelesti decisamente rimaneggiati tra squalifiche e infortuni. Out Pereira, Immobile,Milinkovic-Savic, Acerbi, Caicedo, Luiz Felipe e Luis Alberto: cinque titolari. "Domani avremo delle defezioni, non ci saranno gli squalificati, così come Milinkovic, mentre Immobile è stato colpito da un virus e ha manifestato qualche linea di febbre; ciò nonostante andremo senz'altro a disputare nostra patita onorando il campionato come abbiamo sempre fatto", ha detto Simone Inzaghi a 'Lazio Style Channel'.