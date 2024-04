Mexes: “I derby erano molto più pesanti 15 anni fa. De Rossi ha portato serenità”

Philippe Mexes è uno di quei giocatori rimasti nel cuore dei tifosi romanisti. L'ex difensore giallorosso, ai microfoni dell'emittente radiofonica Centro Suono Sport, ha analizzato il match di derby di domani e non solo. Le sue parole: "15 anni fa i derby erano molto più pesanti. I romanisti soprattutto lo sentivano e condizionava tutta la stagione. Qualora avessimo portato a casa un risultato negativo, al ritorno saremmo stati costretti a fare un risultato positivo, altrimenti sarebbe stata pesante anche per noi. È una sfida importante”.

Chi faresti giocare domani al derby? "C’è uno più bravo di me che è Daniele e sta facendo molto bene, così come i giocatori. Domani chiunque giocherà dovrà dare il massimo. Huijsen è bravo, giocare queste partite fa esperienza”.

Il ricordo più bello in giallorosso? "Il gol in finale di Coppa Italia contro l’Inter. La qualificazione contro il Lione in Champions, poi Madrid”.