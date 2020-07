Messi: “I tifosi sono arrabbiati anche per i ko contro Roma e Liverpool”

Lionel Messi ha parlato della situazione in casa Barcellona. Il morale dei blaugrana è negativo, complice pure la vittoria della Liga da parte del Real Madrid. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita con l’Osasuna, finita con una sconfitta (1-2) nonostante il gol dello stesso Messi: “I tifosi sono sicuramente molto arrabbiati per tutto quello che hanno vissuto durante questa stagione, è normale perché anche noi lo siamo. È logico che sia così, prima di questa stagione c’erano state le sconfitte in Champions League contro Roma e Liverpool, quindi la gente sta iniziando a non avere più pazienza ed è normale: noi non gli stiamo dando nulla“.