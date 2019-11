Mercato, Strootman può tornare in Italia: Inter e Milan interessate

Kevin Strootman potrebbe tornare a giocare in Serie A: come riporta L’Equipe l’avventura all’Olympique Marsiglia del centrocampista olandese sembrerebbe essere giunta al termine. Strootman può lasciare la squadra francese, sia in prestito che a titolo definitivo, a gennaio: su di lui c’è l’interesse di Inter e Milan. I rossoneri sono la squadra più interessata ad acquistare l’olandese vista la sua esperienza in Serie A, ma attenzione anche all’Inter: Conte continua a sognare Vidal ma, se non dovesse arrivare il cileno del Barcellona, l’ex Roma sarebbe l’alternativa. Strootman ha vestito la maglia giallorossa dal 2013 al 2018, quando fu ceduto al Marsiglia nell’ultimo giorno di mercato.