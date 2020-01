Dopo l’ufficialità di oggi per Roger Ibanez, i giallorossi sono pronti ad accogliere anche l’arrivo di Gonzalo Villar nella giornata di domani. Lo spagnolo atterrerà domani a Fiumicino: l’orario è previsto per le 19.55. Il volo, proveniente da Valencia, aprirà le porte della nuova avventura in giallorosso al centrocampista ex Elche. Mercoledì sono attese le visite mediche a Villa Stuart e la firma sul contratto che lo legherà definitivamente alla Roma.