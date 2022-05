Mercato Roma, ritorno di fiamma per Celik. A centrocampo spunta Bissouma

Il centrocampista del Brighton sarebbe l'uomo giusto per completare il reparto giallorosso ma la concorrenza è alta. Il terzino turco invece formerebbe con Karsdorp una catena di destra di livello

Il mercato giallorosso sta entrando ormai nel vivo. L'entusiasmo dopo la vittoria della Conference League non si è ancora placato e la società vorrebbe alimentarlo a suon di colpi di mercato. Come riportato da Sky, Zeki Celik, terzino destro del Lille, è uno dei nomi che stuzzica maggiormente la fantasia Pinto e Mourinho per ampliare le rotazioni sulla corsia di destra. Il classe '97 turco, campione di Francia lo scorso anno, è da tempo nel mirino della società giallorossa e nelle ultime settimane il suo nome sembra essere tornato di moda. A centrocampo invece, la Roma sembra essersi interessata a Yves Bissouma, centrocampista maliano del Brighton. Il classe '96 è in grado di abbinare qualità e quantità, e in questa stagione è sceso in campo 28 volte, realizzando anche 2 gol. Su di lui però ci sono molti club di Premier League e non sarà dunque facile portalo a Trigoria.