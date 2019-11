Mercato Roma, Riccardi nel mirino del Cagliari

Nonostante nella prima squadra giallorossa non stia trovando più spazio neanche nelle convocazioni, il talento della Roma Primavera Alessio Riccardi continua a far parlare di sé in ottica mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sky Sport infatti il giocatore sarebbe entrato nelle mire del Cagliari che nella trattativa potrebbe mettere sul piatto alcuni giovani graditi al club giallorosso. Sarebbe per Riccardi lo stesso percorso, quello dalla Capitale alla sardegna, fatto poco più di un anno fa da Luca Pellegrini, ormai stabilmente tra i titolari di Rolando Maran.