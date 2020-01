Mercato, retroscena Weigl: il no alla Roma prima del trasferimento al Benfica

Prima di lasciare il Borussia Dortmund per iniziare la sua nuova avventura portoghese al Benfica, il giovane classe ’95 tedesco, Julian Weigl, avrebbe rifiutato le offerte di Roma e Valencia. Le due società si erano infatti inserite nella trattativa per il cartellino del centrocampista. Già dai tempi di Eusebio Di Francesco la Roma era sulle tracce del giovane centrocampista tedesco. Come riporta Record, il trasferimento in Portogallo dal 31 dicembre è costato alle Águias 20 milioni.