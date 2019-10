Mercato Roma, provino per Rodwell e Buchel: test fisici a Trigoria

E’ corsa a due. Da una parte c’è Jack Rdowell, dall’altra Marcel Buchel. La Roma vuole rimpolpare il centrocampo dopo i tanti infortuni che hanno tempestato questo inzio di stagione. Come riporta Il Tempo, entrambi i calciatori sostenuto le visite mediche ieri a Villa Stuart e adesso sono a Trigoria per svolgere un provino. In base alle risposte si deciderà chi tesserare. Se da una parte l’austriaco conosce meglio la Serie A, dall’altra l’inglese vanta una maggiore esperienza in campo internazionale.