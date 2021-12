Mercato Roma, l’Udinese propone Stryger Larsen a Pinto

Il terzino bianconero è in uscita dalla squadra di Gotti, il gm romanista potrebbe pensarci

Tiago Pinto non sembra del tutto convinto di Stryger Larsen in quanto la sua politica è quella di acquisti in ottica futura e di crescita. Per ora quello del terzino bianconero è soltanto un altro nome da aggiungere al taccuino.