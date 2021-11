Mercato Roma, l’Udinese pensa a Kumbulla per gennaio

L'albanese non riesce a trovare spazio con Mourinho e un suo possibile prestito a gennaio non è da escludere

Secondo quanto riporta TuttoUdinese, Marash Kumbulla sarebbe un obiettivo di mercato dell'Udinese per il mercato di gennaio. L'albanese, che con Mourinho non riesce a trovare spazio, era stato recentemente reintegrato dopo aver fatto parte, per breve tempo, della lista di epurati dello Special One. Nonostante questo però, le presenze del numero ventiquattro continuano a essere pressoché nulle (cinque totali tra Conference League e serie A).