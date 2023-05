Mercato Roma, la Juventus si inserisce per Hjulmand

Uno degli obiettivi per la prossima finestra di mercato estiva della Roma, è da tempo Morten Hjulmand. Come riportato da Calciomercato.com, il capitano del Lecce rappresenterebbe l'identikit perfetto per la zona centrale del campo di José Mourinho tanto che Tiago Pinto ha già avviato i primi contatti con il club salentino per imbastire una trattativa. Nelle ultime settimane però anche la Juventus ha messo gli occhi sul classe '99 e questa sera, Allegri e società avranno la possibilità di vederlo da vicino. Alle 18 infatti, i bianconeri saranno impegnati allo Stadium contro il Lecce. La Roma rimane più avanti ma la Juventus sta provando a recuperare terreno.