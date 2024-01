Mercato Roma, la Juventus apre per Huijsen ma in prestito oneroso

La pista tra Dean Hujsen e la Roma continua ad essere calda. L'olandese classe 2005 sembra preferire la Capitale al Frosinone, mentre la Juventus sarebbe più intenzionata a cedere in prestito il giovane talento ai ciociari di Di Francesco. Nelle ultime ore, come riportato da gianlucadimarzio.com, l'agente del giocatore è a Torino per provare a sbloccare la trattativa tra i giallorossi e i bianconeri. Sono arrivati segnali di apertura da parte della Vecchia Signora, ma quello che cambierebbe è la formula: non più prestito secco, ma prestito oneroso. Una scelta motivata, probabilmente, dal fatto che la Roma sia una diretta avversaria della Juventus, al contrario del Frosinone, nettamente più in basso in classifica.