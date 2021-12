Mercato Roma, interesse per Oluwayemi del Tottenham

Lo Special One ha chiesto informazioni per il giovane portiere classe 2001 che il prossimo anno lascerà il club inglese

La Roma è alla ricerca anche di un portiere. Secondo quanto riporta il giornalista inglese John Wenham, Mourinho ha richiesto Oluwayemi. Il portiere classe 2001 lascerà gli Spurs la prossima stagione e lo Special One che lo conosce dai tempi del Tottenham ha messo gli occhi su di lui. Ha già giocato 8 volte in Premier League ed è già nel giro della nazionale nigeriana. L'estremo difensore potrebbe prendere il posto di Fuzato che non ha convinto dopo la trasferta di Sofia. Il giovane, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, era stato messo sulla lista dello Special One già nel mercato estivo quando su di lui c'erano anche Benfica e Stoccarda.