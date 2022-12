Mercato Roma, incontro con il Lecce per Bove: nessun accordo trovato tra i due club

Si è chiuso con un nulla di fatto l'incontro tra la Roma e il Lecce per Edoardo Bove. Come riportato da Sky, Tiago Pinto e Pantaleo Corvino non sono riusciti a trovare un accordo, almeno per il momento. Il club giallorosso vorrebbe avere garanzie sulle condizioni fisiche di Wijnaldum prima di cedere il centrocampista classe 2002 che però vorrebbe avere la possibilità di accumulare minuti in Serie A per dimostrare le proprie qualità, cosa che per il momento a Roma non è riuscito a fare. Domani Bovepartirà con la squadra per il Portogallo, e con il Lecce se ne riparlerà probabilmente dopo l'inizio del mercato di gennaio.