Mercato Roma, il talentino Souza sul taccuino di Pinto

Il giovanissimo portiere brasiliano fa gola a tanti in Europa. Oltre ai giallorossi, anche Valladolid e Chelsea stanno prendendo informazioni

La Roma sembra essere interessata al giovane portiere del Bahia Gabriel Souza. Come riporta As, il ragazzo classe 2004 non ha ancora mai esordito in prima squadra, eppure ha già attirato su di sè le attenzioni di molti club europei. La prima squadra a muoversi per il gioiellino brasiliano sembra sia stata il Valladolid di Ronaldo, seguita a ruota da Chelsea e Roma. L'estremo difensore della nazionale verdeoro under 17 ha una clausola rescissoria da sette milioni di euro (particolare non indifferente per un diciassettenne), oltre alla possibilità di ottenere il passaporto italiano (ed essere quindi tesserato come comunitario).