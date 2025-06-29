Luigi Cherubini fa parte dei giovani che sono al centro del mercato in uscita della Roma. Dopo una stagione giocata in Serie B in prestito alla Carrarese, con la quale in 35 partite tra Campionato e Coppa Italia ha siglato 4 gol e 5 assist, il classe 2004 è forse sul punto di salutare definitivamente la Capitale. A riportarlo è Sky Sport secondo cui il Sassuolo avrebbe avviato la trattativa per portare l'attaccante in neroverde. Sono previsti nuovi contatti per capire se l'operazione andrà effettivamente in porto.