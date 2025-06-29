Il club neroverde è piombato sul classe 2004 che quest'anno ha giocato in prestito alla Carrarese

Redazione
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Luigi Cherubini fa parte dei giovani che sono al centro del mercato in uscita della Roma. Dopo una stagione giocata in Serie B in prestito alla Carrarese, con la quale in 35 partite tra Campionato e Coppa Italia ha siglato 4 gol e 5 assist, il classe 2004 è forse sul punto di salutare definitivamente la Capitale. A riportarlo è Sky Sport secondo cui il Sassuolo avrebbe avviato la trattativa per portare l'attaccante in neroverde. Sono previsti nuovi contatti per capire se l'operazione andrà effettivamente in porto.

cherubini AS Roma Training Session

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