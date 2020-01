Sadiq Umar dice definitvamente addio alla Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno incassato 1,7 milioni di euro dal Partizan Belgrado, che ha esercitato il diritto di riscatto per l’attaccante nigeriano. Un addio scontato, con il classe ’97 che continuerà la sua carriera in Serbia, dove vanta un ottimo bottino da 16 gol in 29 partite.