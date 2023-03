Mercato Roma, il Chelsea vuole riportare Abraham in Premier League

Le voci di mercato intorno ad Abraham si fanno sempre più insistenti. Come riportato dal portale inglese The Athletic, il Chelsea sta seriamente pensando di riportare a casa l'attaccante londinese versando nelle casse giallorosse i 70,8 milioni di sterline (circa 80 milioni di euro) previsti dalla clausola presente nel contratto. Abraham sarebbe il rinforzo ideale per rinforzare il reparto offensivo dei Blues che in questa stagione è tra i peggiori della Premier League con 24 gol in 25 match giocati.