Mercato Roma, exploit Castrovilli: Petrachi lo osserva, concorrenza di Juve e Napoli

Dopo Chiesa, la Fiorentina mette in mostra l’esplosione di un altro talento tutto italiano. Si tratta di Gaetano Castrovilli, che si è preso il posto da titolare una prestazione convincente dopo l’altra, fino al primo gol in Serie A in casa del Sassuolo arrivato nell’ultimo turno di campionato. Il centrocampista classe ’97 sta stregando le big italiane: come riporta ‘calciomercato.com’, infatti, Roma, Napoli e Juventus lo stanno osservando con grande attenzione. Castrovilli ha dimostrato di essere un giocatore completo, la Fiorentina lo ha premiato con il rinnovo e abreve arriverà la chiamata anche della Nazionale di Roberto Mancini.