Roma, interesse per Felix di Cremonese e Salernitana: si può sbloccare Belotti

La Roma deve prima cedere una punta per chiudere l'affare Belotti. Secondo quanto riferisce Sky Sport, si inizia a muovere qualcosa per quanto riguarda Felix Afena-Gyan. Potrebbero arrivare nelle prossime ore delle offerte da parte di Cremonese e Salernitana a titolo definitivo per l'attaccante giallorosso. Questo avrebbe un'incidenza importante per il Gallo. Se da Trigoria esce uno tra Felix e Shomurodov si può accelerare per il centravanti azzurro, che sta rifiutando tutte le altre offerte. Belotti non ha neanche voluto ascoltare la proposta del Wolverhampton, perchè vuole la Roma di Mourinho a tutti costi e l'aspetterà ancora.