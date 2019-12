Mercato Roma, Commisso su Kalinic: “Conosco la sua storia, ma voglio veder giocare Pedro”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in merito alle varie voci di mercato che vedono molti giocatori accostati alla squadra viola, tra cui Nikola Kalinic. Intervistato da Radio Bruno, il presidente viola ha voluto commentare così sul possibile arrivo di Kalinic a Firenze: “Sono al corrente di tutto, conosco la sua storia. Sono curioso di vedere in campo Pedro, ma deve accettare le decisioni del tecnico che ha le sue responsabilità. Vediamo se rimarrà a Firenze o meno, per il momento non ho parlato con Pradè. A gennaio prenderemo una decisione con Pedro e con altri giocatori che possono arrivare alla Fiorentina”.