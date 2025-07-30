Sembrava tutto fatto per Ghilardi alla Roma, ma pare esserci stato un intoppo che al momento tiene aperta la trattativa tra la Roma e il Verona. Secondo quanto riporta Sky Sport, manca l'intesa su un bonus che si aggira intorno ai 300mila euro che il club veneto pretende per chiudere l'operazione. Il club giallorosso al momento non ha accontentato le richieste della controparte: è stato stabilito, infatti, un budget massimo per la trattativa di 10,5 milioni di euro - l'ultima offerta dei giallorossi. Le parti sono vicinissimi ma è necessario che il Verona faccia un passo indietro, altrimenti la Roma dovrebbe predisporre un extra budget per chiudere l'affare. Il calciatore è stato in Toscana in questi giorni ma oggi è tornato ad allenarsi con il club scaligero.