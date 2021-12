Mercato Roma, c’è Bouna Sarr per la difesa. A centrocampo confermato Grillitsch

Monitorato Freuler per la mediana, ma sembra un'operazione complessa. Dalot si allontana perché è tornato a giocare. In Italia piace Larsen dell'Udinese

La vittoria maturata contro l'Atalanta ha mosso un ottimismo generale che ha portato a guardare da più vicino il quarto posto in classifica. C'è particolare euforia e apprensione anche per il mercato di gennaio. Due acquisti potrebbero aiutare Mourinho a raggiungere la Champions e a far riposare quei giocatori spremuti nella prima parte di stagione. Spazio al centrocampista e al terzino destro. Grillitsch sarebbe il nome da affiancare a Veretout o Cristante. E' in scadenza con l’Hoffenheim: può partire a gennaio per 5-6 milioni, ma il suo attuale club non sa se si sia arreso ad un eventuale rinnovo. A Mourinho piace il ragazzo anche per la sua duttilità: in questo avvio stagionale il calciatore ha disputato cinque incontri da mediano e sette da centrale a destra della difesa a tre dell’Hoffenheim. Una soluzione in più che farebbe comodo e come a questa Roma. Sarebbe inoltre un affare a basso prezzo. Il diesse dei tedeschi Alexander Rosen, a tal proposito ha dichiarato: "Vorremmo tenere Florian, stiamo lavorando per formulare una nuova offerta. Se riusciremo a trattenerlo? È difficile saperlo adesso, non voglio sbilanciarmi prima della sosta natalizia". Piace anche Remo Freuler che è vicino alla scadenza con l'Atalanta. I bergamaschi vorrebbero prolungargli ulteriormente di un anno il contratto. La volontà è quella di esercitare l'opzione (scadenza il 31 dicembre). Il centrocampista non partirà a zero e resterà sotto la guida di Gasperini almeno fino a giugno.