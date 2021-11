Mercato Roma, agente Rugani: “Eravamo pronti a partire”

Ad oggi, quello dello juventino resta uno dei nomi frequentemente accostati ai giallorossi durante le sessioni di mercato

Daniele Rugani era stato accostato più volte alla Roma nelle scorse finestre di mercato. Lo ha confermato ai microfoni di CMIT TV l'agente del giocatore della Juventus, Davide Torchia: "E' stato molto vicino alla Roma quando c'era Petrachi, la Juventus avrebbe dato via il giocatore solo per un'offerta molto importante". Torchia ha poi spiegato perché l'affare non sia andato a buon fine: "La Roma poi ha poi avuto la chance di prendere Smalling, che aveva il suo bagaglio di esperienza. Noi eravamo proprio pronti per partire".