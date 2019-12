Dopo l’interessamento dello United su Zaniolo, dimostrato dalla presenza di un emissario dei Red Devils durante Italia–Armenia, tornano a suonare le sirene inglesi per il giovane talento giallorosso. Come riporta Tuttomercatoweb, gli inviati del Tottenham saranno presenti domani a San Siro per seguire dal vivo le prestazioni di Zaniolo e Diawara, oltre a quella del difensore nerazzurro Milan Skriniar.