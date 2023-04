Mercato, parla Retegui: “Mi piacerebbe giocare in Italia”. Roma alla finestra

Mateo Retegui è il centravanti più chiacchierato in Italia. Dopo la convocazione di Mancini e i due gol messi a segno in Nazionale diversi club hanno chiesto informazioni. Al momento l'Inter è avanti a tutti, ma la Roma resta alla finestra. I giallorossi sono a caccia di un attaccante dopo la pessima stagione del duo Belotti-Abraham. L'intesa con Pellegrini è già ottima e l'italo argentino ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport che vorrebbe giocare in Serie A. Queste le sue parole: “Premier? Voglio trasferirmi dove sia meglio per me. Mi piacerebbe molto venire in Italia, ma è ancora molto presto. Però sarebbe bellissimo diventare un protagonista del campionato, uno che segna tanti gol. Come mi piacerebbe segnarne tanti anche per l’Italia, una delle nazionali più importanti della storia”.