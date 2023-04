Mercato, parla Baniya: “Roma e Torino su di me? Fantastico ma al Karagumruk sto bene”

Le parole del centrale: "Il mio grande sogno è poter tornare in Italia per giocare in Serie A, che seguo sempre"

Rayyan Baniya, difensore del Karagumruk, nelle ultime settimane è stato accostato insistentemente a Roma e Torino, che domani si sfideranno nella 29esima giornata di Serie A. Il 24enne nativo di Bologna, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nella quale ha parlato anche dell'interessamento dei giallorossi e dei granata: "Io sono italianissimo. I miei genitori si sono conosciuti a Bologna, dove si erano trasferiti da ragazzi con le loro famiglie. Il mio modello era Nesta, poi sono diventati Varane del Manchester United, che seguo da quando era al Real Madrid, e Bremer". Baniya ha poi concluso: "Roma e Torino su di me? Beh, è fantastico. Al Karagumruk sto benissimo e sono molto riconoscente per tutto ciò che la società ha fatto per me, ma è chiaro che il grande sogno è poter tornare in Italia per giocare in Serie A, che seguo sempre".