Robin Olsen vuole lasciare il Cagliari. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, con il ritorno a pieno regime di Cragno, il portiere svedese ha perso la titolarità, con il rischio di mettere a repentaglio il prossimo Europeo. Per questo, Olsen – in prestito dalla Roma- potrebbe anche risolvere il proprio contratto. Sono ore frenetiche per l’ex Copenaghen, con i sardi pronti a sostituirlo con Viviano.