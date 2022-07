Mercato, niente Roma per Rodon: è ad un passo dal Rennes

Joe Rodon è vicino al Rennes. Come riferiscono dall'Inghilterra, il difensore del Tottenham sta per trasferirsi al club francese. La Roma è alla ricerca di un centrale e il nome di Rodon era finito nel mirino dei giallorossi anche in ottica di una possibile cessione di Nicolò Zaniolo. Gli inglesi, infatti, avevano recapitato un'offerta da 29 milioni di euro più il cartellino del difensore per arrivare al 22 romanista, ma la società capitolina aveva rifiutato. Adesso il classe 1997, allenato anche da José Mourinho nella sua esperienza agli spurs, è prossimo a trasferirsi in Francia. L'affare, confermato da Fabrizio Romano di Sky Sport, si concretizzerà sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.