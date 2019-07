Mercato, l’agente di Zaniolo incontra la Roma: accordo o sarà addio

La Roma e Nicolò Zaniolo si incontrano. Il tanto atteso faccia a faccia, voluto soprattutto dal giocatore e dal suo entourage, sta per andare in scena. Da una parte Petrachi, da ieri insediato a Trigoria, che proporrà un prolungamento di contratto con adeguamento economico. Dall’altra l’agente del centrocampista, Claudio Vigorelli, che spinge per un accordo da 2,5 milioni annui. La Roma ne offre 1,7. Possibile che si chiuda a metà strada (2 milioni).

Nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo, si ragionerà sulla cessione. La meta più probabile al momento resta la Juventus, che già nei giorni scorsi ha proposto alcune contropartite per arrivare al giocare. Zaniolo, in vacanza in Grecia, aspetta, sperando nella conclusione delle trattative (in un senso o nell’altro) in modo da potersi concentrare sulla nuova stagione.