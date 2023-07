Mercato, il Milan si tira indietro per Traoré: la Roma non ha presentato offerte

Roma e Milan continuano i duelli di mercato a distanza per rinforzare il pacchetto offensivo. Oltre a Morata e Scamacca i due club si sfidano anche per Adama Traoré. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, i rossoneri hanno parlato con gli agenti del giocatore in queste ore e hanno deciso di tirarsi indietro. Al momento la società milanese ha altri obiettivi. Il calciatore piace ai giallorossi, ma al momento non c'è nulla di concreto e da Trigoria non è stato fatto nessun passo ufficiale. L'ex Barcellona resta ancora svincolato.