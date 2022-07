Mercato, il Celta Vigo vuole Perez. Pinto spera nella cessione definitiva

Dopo il grande colpo in entrata con l’ufficialità di Paulo Dybala alla Roma, Tiago Pinto continua a lavorare per la cessione degli esuberi per permettere al club di fare cassa. Uno dei giocatori che non rientra nel progetto tecnico è Carles Perez. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il giocatore spagnolo è vicino al rientro in patria. Con il Celta Vigo c’è un accordo di massima ma la trattativa al momento è bloccata. La società iberica vorrebbe l’esterno giallorosso in prestito, mentre Tiago Pinto intende chiudere l’operazione su un’altra base, vale a dire quella della cessione definitiva. La prossima settimana potrebbe esserci un incontro per cercare di sbloccare l’operazione.