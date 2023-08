Mercato, Ibanez ad un passo dall’Al Ahli: offerti 9 milioni di ingaggio e 35 alla Roma

Si avvicina la cessione del difensore brasiliano. Si attende soltanto l'ufficialità dell'accordo tra i giallorossi e la squadra saudita. In giornata continuerà anche la trattativa per Marcos Leonardo

La trattativa sulla cessione di Ibanez all'Al Ahli è ormai in procinto di chiudersi. Secondo quanto riportato da Il Tempo, si è alle battute finali per limare gli ultimi aspetti dell'accordo. Il club saudita si sta avvicinando molto alla richiesta iniziale della Roma, ossia 35 milioni e 9 milioni di ingaggio l'anno al difensore. La situazione si era già sbloccata ieri sera quando era arrivata la notizia circa il "sì" del difensore, che quindi ha accettato il trasferimento. Manca solo l'accordo ufficiale tra i club, ma una volta arrivato, questa potrebbe essere la cessione che permetterà a Pinto di poter spingere anche su altri fronti del mercato, come l'attacco in cui rimane forte il nome di Marcos Leonardo. Oggi ci saranno altri contatti per l'attaccante classe 2003. La trattativa andrà avanti ad oltranza fino al raggiungimento di un accordo che soddisfi entrambe le parti.