Bernard smentisce sul nascere ogni trattativa per un suo passaggio alla Roma. Il centrocampista dell’Everton su Instagram ha risposto alla notizia di un suo possibile trasferimento a Trigoria. “E’ una bugia” il commento del brasiliano. Il classe ’92 ex Shakhtar è stato accostato ai giallorossi, già al lavoro per il mercato del futuro. Fonseca ha ammesso di essere al lavoro per scovare nuovi profili, ma a quanto pare Bernard non è tra questi.