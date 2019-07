Mercato, accordo tra Roma e Cagliari per Defrel: per la chiusura manca il “sì” del giocatore

Roma e Cagliari hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Gregoire Defrel. L’attaccante, che piace tanto a Maran e Giulini, potrebbe trasferirsi in Sardegna per 12 milioni di euro. Come riporta Sky Sport, per la conclusione positiva della trattativa manca “solo” l’ok del giocatore. Dopo una stagione alla Sampdoria, Defrel ragiona su un possibile passaggio al Cagliari. I rapporti tra l’entourage del giocatore (che ha anche la procura di Lorenzo Pellegrini) e la Roma sono buoni, e qualora l’attaccante fosse convinto la fumata bianca sarebbe una formalità.