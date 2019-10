Mentana contro Petrachi: “Inaccettabile sentire che il calcio non sia uno sport per signorine”

Duro sfogo di Gianluca Petrachi, diesse della Roma, nel post partita contro il Cagliari per l’arbitraggio di Massa di questo pomeriggio. A scatenare le polemiche il gol non dato a Kalinic e il direttore sportivo giallorosso ha alzato i toni nell’intervista a Sky Sport nell’immediato post-gara. Le parole usate dal manager capitolino, però, non sono piaciute al direttore Enrico Mentana: “Ho assistito al piagnisteo post partita del dirigente di una società importante dopo un gol secondo lui ingiustamente annullato. Molto opinabile, ma legittimo”. Poi aggiunge su Facebook: “Quello che non è accettabile è sentire che il calcio “non è uno sport per signorine, non è la danza classica”. Tutto questo peraltro dopo che un giocatore della squadra avversaria era stato portato via in barella con la maschera ad ossigeno”.