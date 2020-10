Menez: “La Roma? Ho avuto problemi con qualche tifoso, ma è stata un’esperienza bellissima”

Jeremy Menez è ripartito dalla Serie B italiana ed è ora il trascinatore della nuova Reggina dell’imprenditore romano e romanista Gallo. Il francese è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato anche della sua esperienza in giallorosso.

Ha detto di sentirsi un po’ Totti e un po’ Pippo Inzaghi.

Più il primo in realtà, a me non basta segnare. Conta di più fare un assist o essere utile per la squadra.

Si è lasciato male con i tifosi della Roma?

Diciamo che alla fine c’erano problemi con una parte di loro. Un’esperienza bellissima.