Mendilibar: “Siviglia favorito per la storia. Mourinho è uno dei più grandi”

Manca sempre meno alla finale di Europa Leauge. Il 31 maggio Roma e Siviglia si affronteranno in alla Puskas Arena di Budapest per un match dalla valenza storica. La squadra spagnola ieri ha pareggiato 1-1 contro l'Elche nel turno infrasettimanale della Liga, ma ciò che pesa maggiormente alla formazione di Mendilibar è l'espulsione di Gueye che non potrà giocare sabato contro il Real Madrid. Il calciatore rientrava nei giri del turnover e quindi in campionato dovrà giocare qualcuno che giocherà anche la finale contro la Roma. Anche per la squadra spagnola è previsto oggi il consueto media day della Uefa, proprio in quest'occasione il tecnico ha voluto parlare della finale e di Mourinho. Queste le sue parole: "Non conta raggiungere la finale, conta vincerla. Il Siviglia può essere considerato come favorito per la sua storia, ma è un 50-50. Mourinho è uno dei più grandi. Basti pensare alle squadre in cui è stato e a cosa ha vinto. Ha vinto tutte le finali in cui ha giocato, ha giocato nei campionati più importanti d’Europa. Proveremo a batterlo, ma tutto quello che posso dire su di lui è positivo. Abbiamo visto alcune partite della Roma, ma non ci siamo fermati molto a pensare. Ha cambiato tanti giocatori, ma resta una squadra con uno stile italiano”.