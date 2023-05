Mendilibar: “La formazione è decisa. La Roma non si fa problemi a difendersi”

Il tecnico del Siviglia ha parlato ai giornalisti direttamente dalla Puskàs Arèna: "Mourinho ha i capelli bianchi da prima di me"

Il tecnico del Siviglia,José Mendilibar, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro la Roma. Ecco le sue parole:

Benvenuti a Budapest. Come si vive questa esperienza nella competizione?

“Quando sono arrivato, il club aveva fatto diverse gare in Europa League. La storia non mente, negli ultimi 20 anni il Siviglia è stata la migliore. I trofei stanno in bacheca. La gente non si accontenta delle buone prestazioni, ma vuole l’Europa League. Abbiamo fatto bene nel cammino, domani giocheremo contro una squadra diversa. Sono convinto di poter fare una buona prova”.

Le parole di Mourinho? “Sarà una partita di calcio, meritiamo entrambe la finale. Entrambe daranno tutto per vincere. In un momento del genere, il budget non conta. Non bisogna commettere degli errori, toccherà di farne il meno possibile”.

Mourinho ha detto che avete la stessa esperienza. “Lui ha i capelli bianchi da prima di me. La storia non gioca, ma neanche le buone parole verso l’avversario lo farà. Abbiamo battuto grandi squadre e domani il nostro approccio sarà lo stesso. Vedremo chi vincerà”.

Il suo futuro? “Non importa. Non ho firmato nulla, se ci avessi tenuto avrei firmato un biennale. Cerchero di vincere la partita di domani, finire il campionato al meglio e poi vedremo. Non ci penso al momento”.

Mourinho ha detto che siete favoriti. “Non importa, non ci penso. Sicuramente è importante per i bookmaker, ma questo piccolo vantaggio non si traduce in campo. Cercherò che i calciatori siano tranquilli per fare al meglio domani sera”.

La formazione? “Spero non succeda niente nella rifinitura. La squadra è decisa. Ho tutto chiaro nella mia testa”.

Come ha studiato l’avversario? “Non si fanno problemi a difendersi, mentre noi vogliamo attaccare. Sanno giocare in entrambe le metà campo. La Roma è ostica. Non è una squadra nervosa con il passare dei minuti. Dovremmo essere tranquilli anche noi”.

Dormirà questa notte? “Sì, mi sono anche svegliato presto stamattina. Non avrò problemi”.

Ha emozioni speciali? “Sì, questa sera proverò qualcosa, ma meglio stasere piuttosto che domani. Dormirò senza problemi”.

L’approccio sarà diverso? “Sì, la Roma non c’entra nulla con United e Juve. Sono tutte forti, ma la Roma è diversa. Cerceremo di battere questo avversario. Senza perdere il possesso palla potremmo avere delle chances per vincere la partita”.

Che momento è per lei? “Mi godo il calcio. Spero di farlo domani e nella prossima partita. Scendo in cmapo convinto delle possibilità di vincere. Poi può non succedere, ma l’idea è quella sempre”.

La gara di domani è un momento importante per il suo futuro? “Non credo”.