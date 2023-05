Mendilibar: “La finale sarà dura. La Roma ha una grande rosa e Mourinho in panchina”

Le parole del tecnico spagnolo: "Prima della partita farò i complimenti al portoghese per quanto fatto con i giallorossi. Poi qualcuno dovrà perdere e noi speriamo di vincere la coppa"

Redazione

José Luis Mendilibar, tecnico del Siviglia, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Uefa. Queste le sue parole:

Sulla svolta della stagione. "Uno dei nostri segreti è che abbiamo sfruttato appieno la nostra squadra. Tutti si sono sentiti come se avessero contribuito. In questo modo anche l'allenamento è migliore, perché significa che non abbiamo 11 giocatori in una squadra fissa. Non si trattava di dare la priorità all'Europa League o alla Liga, bisognava puntare su entrambe, e questo riassume la mentalità vincente del club".

Sulla semifinale contro la Juventus. "Negli ultimi anni, il Siviglia ha vinto l'Europa League più di qualsiasi altra squadra. Quindi, anche se le altre parti pensano di essere più grandi di noi, ci rispettano. Contro la Juventus, penso che siano rimasti sorpresi dal nostro stile di gioco e dal modo in cui abbiamo pressato. Nella gara di ritorno hanno preso meno rischi con la palla, anche se hanno anche creato delle buone occasioni. Alla fine abbiamo vinto, ed è questo l'importante. Poi ho trascorso un po' nello spogliatoio da solo a elaborare la vittoria mentre i giocatori erano ancora in campo. Preferisco sempre abbracciare e congratularmi con le persone nello spogliatoio".

Su Mourinho. "Quando lo vedrò gli farò i complimenti per quello che ha fatto alla Roma. Gli auguro il meglio e poi ci affronteremo. So che è molto competitivo e vince la maggior parte delle finali che allena. Normalmente vince le partite a eliminazione diretta, è l'attuale campione della Conference League con questa squadra, quindi sarà dura. Con la sua rosa e con lui in panchina sarà molto difficile. Tutti dicono che le finali riguardano la vittoria e non solo il presentarsi, ma una squadra deve perdere. Speriamo di essere noi i vincitori."

Sulla preparazione alla finale "Non preparo nulla in anticipo, né penso a cosa posso o non posso dire. Il giorno della finale, il discorso di 12 minuti che farò sarà quello che mi verrà in mente in quel momento. Non ho visualizzato la sensazione della vittoria ed è passato molto tempo dall'ultima volta che ho vinto un trofeo. Ci sono altre cose da considerare quando si tratta di successo, come mantenere l'Eibar in Liga, per esempio. Immagino che alzerei il trofeo e poi me ne andrei velocemente".

Sul futuro. "Conservo pochissime cose per ricordare ciò che ho o non ho raggiunto. Ad esempio, non ho quasi maglie o articoli da calcio. Mia moglie tiene alcune cose. Forse quando mi ritirerò dal calcio cambierò la mia mentalità"