Meluso (ex ds Spezia): “Nzola ha potenzialità ma ogni tanto va sopra le righe”

Tra i possibili acquisti di mercato in casa Roma, impegnata a rafforzare il suo reparto offensivo, c'è anche il nome di Nzola. L'attaccante dello Spezia piace a Tiago Pinto e alla società che lo ha attenzionato come possibile innesto in vista della nuova stagione. Ai microfoni di calciomercato.it, l'ex direttore sportivo dello Spezia, ha raccontato la sua personale visione sull'attaccante: "Ho apprezzato Nzola, sia come calciatore che come uomo. È particolare, Thiago Motta ad esempio è molto attento alle regole ed al loro rispetto e non lo ha quasi mai impiegato. Le deroghe erano concesse in passato, oggi no. A Maradona e Platini potevi concedere deroghe, agli altri no. Ogni tanto Nzola va sopra le righe. A La Spezia l’ho preso a parametro zero, lo conosco bene e ne conosco le potenzialità”