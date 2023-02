Roma, Pinto vola a Nyon: meeting con l’Uefa per il Fair play finanziario

Il confronto di oggi è soltanto il primo di una lunga serie di appuntamenti che andranno in scena periodicamente

Chiuso definitivamente il capitolo Zaniolo e tirate le somme della finestra di mercato invernale, Tiago Pinto è pronto a volare in Svizzera. Questa mattina, riporta gazzetta.it, una delegazione della Roma (capitanata dal general manager portoghese) è attesa a Nyon, nel quartier generale della Uefa, per un confronto con il massimo organo calcistico continentale. Sul tavolo ci sono ovviamente i temi che - dalla fine dell’estate - stanno condizionando fortemente il lavoro del club e del gm giallorosso sul calciomercato. L’incontro è stato programmato per continuare il dialogo sui temi del Fair play finanziario e, soprattutto, del settlement agreement sottoscritto a settembre.