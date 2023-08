McTominay: “Mourinho avrà sempre un posto nel mio cuore. Ci sentiamo ancora oggi”

Scott McTominay è tornato a parlare di José Mourinho. Il centrocampista scozzese ha esordito con il Manchester United proprio grazie allo Special One e in un'intervista rilasciata a SkySport, si è soffermato sul loro rapporto che prosegue ancora oggi: "Jose è molto speciale per me. Siamo ancora in contatto anche dopo alcune partite". Queste le prime parole di Mctominay che poi prosegue: "Avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia perché è lui che mi ha portato qui, è lui che si è fidato di me, è lui che ha creduto in me. Gli devo un enorme merito perché se non fosse stato per lui non sarei necessariamente seduto su questa poltrona".